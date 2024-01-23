Кубок Азии, групповой раунд, второй тур

Иран – ОАЭ – 2:1

Голы: Тареми, 26, 65 – Аль-Гассани, 90+3

Нереализованный пенальти: Аль-Гассани, 64 (О)

Гонконг – Палестина – 0:3

Голы: Даббаг, 12, 60, Аль-Конбар, 48

Иран завершил групповой этап, набрав максимальное количество очков. В третьем туре персы переиграли ОАЭ благодаря взаимодействию своих звездных форвардов – Азмун дважды ассистировал Тареми. До перерыва Сердар аккуратно перекинул на ход форварду Порту, а после перерыва сыграл на перехвате перед чужой штрафной.

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Еще два гола Ирана судьи отменили из-за офсайдов, а третий – из-за сомнительного фола в атаке. В начале второго тайма Эмираты попытались вернуться в игру, но безошибочно сыграл иранский вратарь. Бейранванд потянул несколько ударов, в том числе парировал пенальти от Аль-Гассани.

ОАЭ вообще рисковали потерять второе место и пролететь мимо плей-офф. Палестина в параллельном матче разгромила Гонконг и нивелировала разницу голов (дублем отличился Даббаг). Однако Аль-Гассани в компенсированное время забил важный гол и удержал Эмираты на второй строчке.

ОАЭ, имея 4 очка, вышли в 1/8 финала со второго места благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных, а Палестина с теми же 4 очками пробилась в плей-офф с третьего места.

Определились первые пары 1/8 финала Кубка Азии. Иран сыграет против Сирии, ОАЭ встретятся с Таджикистаном.