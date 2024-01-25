Завершився груповий етап Кубка Азії-2023 у квартеті Е. Бахрейн, Йорданія та Південна Корея пройшли далі.

Кубок Азії, груповий раунд, 3 тур

Південна Корея – Малайзія – 3:3

Голи: Чон, 21, Лі, 83, Сон, 90+4 (пен) – Халім, 51, Айман, 61 (пен), Моралес, 90+15

Йорданія – Бахрейн – 0:1

Гол: Юсуф, 34

Південна Корея несподівано мала проблеми з Малайзією. Особливо з огляду на те, що в першому таймі команда Юргена Клінсманна не випускала суперника за центр поля. Корейці відкрили рахунок після кутового – Чон Ву Йон замкнув подачу Лі Кан Іна.

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По перерві Південна Корея пропустила два дивні голи. Хван Ін Бом подарував м'яч перед власним штрафним, після чого Халім підкрутив з гострого кута у ворота. Через 10 хвилин Малайзія взагалі вийшла вперед, реалізувавши пенальті.

Закралися конспірологічні підозри. Здавалося, що корейці свідомо опускають себе на третє місце групи, щоб отримати легшого суперника в 1/8 фіналу. Річ у тім, що переможець квартету Е виходить на Японію, друга команда – на Саудівську Аравію, а третє місце – на Катар або Ірак.

Південна Корея частково знищила підозри. Лі Кан Ін зрівняв рахунок – гравець ПСЖ шикарним ударом зі штрафного поклав м'яч точно в "дев'ятку".

А в компенсований час Сон Хин Мін реалізував пенальті та вивів "Воїнів Тегука" вперед. Але на 15-й доданій хвилині корейці примудрилися втратили перемогу.

Юрген Клінсманн зустрів третій пропущений гол посмішкою. Можливо, він зрадів, що команда все ж уникла ранньої зустрічі з Японією. Південна Корея посіла друге місце та майже напевно зіграє з Саудівською Аравією в 1/8 фіналу.

А на Японію вийшов Бахрейн, який виграв групу завдяки мінімальній перемозі над Йорданією. Йорданія, маючи 4 бали, також пробилася в плей-офф з третього місця.