Южная Корея подала жалобу на КНДР после отборочного матча к чемпионату мира-2022

Южнокорейская футбольная ассоциация осталась недовольной организацией матча отбора к чемпионату мира-2022 против КНДР.

Южнокорейская футбольная ассоциация (КФА) направила официальное письмо в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ) с жалобой на организацию поединка от КНДР сообщает News.kbs.co.kr.

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Отмечается, что руководство футбола КНДР не шло на сотрудничество по вопросам отправки на матч южнокорейских болельщиков и представителей СМИ. КФА призывает АКФ принять меры и отмечает, что действия Пхеньяна противоречат этическому кодексу ФИФА.

Напомним, въезд в страну разрешили только игрокам и тренерскому составу Южной Кореи, а также делегации ФИФА во главе с Джанни Инфантино. Предполагается, что это было ответом КНДР на отсутствие инициативы со стороны Сеула на развитие трансграничного сотрудничества.

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