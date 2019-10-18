Урок від збірної України, рекорди та "молодіжний скандал" з політичним присмаком – Манчіні зробив Італію знову великою

Збірна Італії другою (після Бельгії) гарантувала собі участь у Євро-2020. Про причини успіху та неоднозначні ситуації, які супроводжували шлях команди Роберто Манчіні, – у матеріалі "Футбол 24".

Призначення Роберто Манчіні на посаду наставника національної збірної в Італії сприйняли неоднозначно. Країна ще не оговталася після невиходу команди на ЧС-2018. "Адзуррі" потребували людини, яка візьме на себе процес перебудови, а персона нового коуча не вселяла надії. Реберто після відходу з Манчестер Сіті на кілька місяців опинився в Галатасараї, невдало повертався в Інтер та й роботу в Зеніті не варто вважати успішною.

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Манчіні стартував перемогою над Саудівською Аравією, але потім була серія з п'яти матчів без перемог, яка завершилася поєдинком проти збірної України в Генуї (1:1). Після зустрічі з командою Андрія Шевченка наставник італійців вперше заговорив про позитивні тенденції: відзначив старання дебютантів та рівень показаного футболу. "Думаю, що вболівальники були розчаровані. Але цей свист лунав лише через негативний для нас результат, але аж ніяк не за якість гри", – заявив Манчіні після фінального свистка.

Збірна України тоді долучилася до кількох антирекордів свого суперника. Італія вперше з 1925-го року не перемогла у п'ятому домашньому матчі поспіль, а також не змогла залишити свої ворота "на замку" вже упродовж восьми поєдинків – такого не було більше 60-и років. Втім, Манчіні не дарма відзначав позитивні зміни у грі його підопічних. Після зустрічі з українцями "Скуадра Адзурра" лише одного разу втратила очки – нічия з Португалією в Лізі нації, яка трапилася майже рік тому.

Варто визнати, що у відборі на Євро-2020 Італії дісталася не найсильніша група, де суперниками стали Греція, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Ліхтенштейн та Фінляндія. Проте раніше навіть з цими командами виникали проблеми. Цього ж разу кваліфікація стала для хлопців Манчіні легкою прогулянкою. Вісім перемог у восьми матчах при різниці м'ячів 25-3. Якщо додати сюди звитягу над США у спарингу, матимемо дев'ять перемог поспіль – повторення рекорду легендарної команди Вітторіо Поццо, який двічі вигравав чемпіонат світу.

Достроковий вихід у фінальну частину Євро-2020 італійці сприйняли спокійно. Очевидно, в пам'яті ще живий спогад про фіаско у відборі на минулий чемпіонат світу. Джанлуїджі Доннарумма, який у Манчіні став беззаперечним першим номером збірної, відзначає роль тренера в успіху команди: "Він, безсумнівно, виведе нас на правильний шлях". Сам наставник закликав не спочивати на лаврах. Адже найголовніше випробування чекає на команду вже під час європейської першості: "Думати про рекорди – зарано. Сьогодні ми отримали задоволення від гри. Сподіваюсь, в червні буде ще краще".

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Ложкою дьогтю в останніх метаморфозах збірної Італії стала авантюра технічного спонсора. Компанія Puma вирішила одягнути команду в експериментальну форму зеленого кольору, яку презентувала на початку жовтня.

A New Wave Rises

Introducing @azzurri new kit, straight from the Renaissance.

Available now. pic.twitter.com/mBKnvFSMAO — PUMA Football (@pumafootball) October 7, 2019

Задум розробників німецької компанії полягав у тому, що Італія переживає Ренесанс прямо зараз: у складі команди відразу 12 гравців не старших за 25 років, а ще зелений – це звичний колір для молодіжної збірної. Але навіть Роберто Манчіні не оцінив їхніх намірів: "Мені більше подобається блакитна форма. Дивно бачити хлопців у зеленому. Я досить старомодний щодо цього питання".

Підтримали наставника і більшість уболівальників та журналістів. Тамтешня преса іронізувала, як команда, яка носить прізвисько "Скуадра Адзурра" (що в перекладі означає "блакитна") може проміняти його на болотяний. Туринське видання Tuttosport провело опитування серед своїх читачів, і виявилося, що більшості тіфозі не до вподоби такі нововведення – проти зеленої форми проголосували 64% респондентів.

Що найбільш цікаве, дизайнери Puma добряче попрацювали над розробкою концепту, який викликав стільки дискусій. Фахівці з'ясували, що збірна Італії вже використовувала подібне екіпірування. Щоправда, було це в далекому 1954-у році. Тоді представники Апеннін обіграли Аргентину – 2:0.

Цього разу з таким же рахунком капітулювала Греція, а Італія достроково оформила вихід на чемпіонат Європи. Заголовок Gazzetta dello Sport, присвячений цій події, був красномовним: "Зелений колір для "Скуадри Адзурри".



Форма, у якій Італія зіграла проти Аргентини у 1954-у році (2:0)

Парадокс ситуації в тому, що світова спільнота позитивно оцінила новинку. З точки зору маркетингу розрахунки Puma справдилися з надлишком. Але німці не врахували, наскільки бувають незадоволеними італійці, якщо зачепити їхні почуття. Ми вже згадували, що блакитний колір для національної збірної на Апеннінах ледь не священний. Адже це колір Савойської династії, яка правила в Італії з початку ХІ століття і до 1946-го року.

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Проте найбільший прорахунок навіть не у самій формі, а у гербі. Золотий щит на зеленому тлі виглядає ефектно. Для нейтрального вболівальника він гармонійно доповнює композицію, але для італійця відсутність традиційного триколору – це фіаско.

Представники правих партій та консерватори висловили рішучий процес проти такого свавілля. Особливо радикальні сили пішли ще далі – вони заявили, що зелений колір вибрали, щоб "показати нову Італію – країну мусульман і мігрантів". Отак невинна, на перший погляд, витівка Puma призвела до скандалу, який гримів на Апеннінах цілий тиждень.

На фоні цих чвар команда Роберто Манчіні недоотримала належної уваги і похвали. Адже під його керівництвом "Скуадра Адзурра" справді пережила Ренесанс. Річ навіть не у потужному виступі в групі кваліфікації на Євро-2020. Тепер це молода і спрагла до перемог збірна, яка здатна позмагатися за найвищі місця на майбутній континентальній першості.

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