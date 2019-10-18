Південна Корея подала скаргу на КНДР після відбіркового матчу до чемпіонату світу-2022

Південнокорейська футбольна асоціація залишилась незадоволеною організацією матчу відбору до чемпіонату світу-2022 проти КНДР.

Південнокорейська футбольна асоціація (КФА) направила офіційного листа до Азіатської конфедерації футболу (АКФ) зі скаргою на організацію поєдинку від КНДР, повідомляє News.kbs.co.kr.

Форвард з корейського чемпіонату геніально затролив Роналду – португалець оцінив жарт і нагородив зухвальця

Зазначається, що керівництво футболу КНДР не йшло на співпрацю з питань відправки на матч південнокорейських уболівальників і представників ЗМІ. КФА закликає АКФ вжити заходів і зазначає, що дії Пхеньяна суперечать етичному кодексу ФІФА.

Нагадаємо, в'їзд до країни дозволили лише гравцям і тренерському складу Південної Кореї, а також делегації ФІФА на чолі з Джанні Інфантіно. Передбачається, що це було відповіддю КНДР на відсутність ініціативи з боку Сеула на розвиток транскордонного співробітництва.

Урок від збірної України, рекорди та "молодіжний скандал" з політичним присмаком – Манчіні зробив Італію знову великою