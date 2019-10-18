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Південна Корея подала скаргу на КНДР після відбіркового матчу до чемпіонату світу-2022

13:24 163 Читать на русском
Південна Корея подала скаргу на КНДР після відбіркового матчу до чемпіонату світу-2022
Південна Корея – КНДР / EPA

Південнокорейська футбольна асоціація залишилась незадоволеною організацією матчу відбору до чемпіонату світу-2022 проти КНДР.

Південнокорейська футбольна асоціація (КФА) направила офіційного листа до Азіатської конфедерації футболу (АКФ) зі скаргою на організацію поєдинку від КНДР, повідомляє News.kbs.co.kr.

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Зазначається, що керівництво футболу КНДР не йшло на співпрацю з питань відправки на матч південнокорейських уболівальників і представників ЗМІ. КФА закликає АКФ вжити заходів і зазначає, що дії Пхеньяна суперечать етичному кодексу ФІФА.

Нагадаємо, в'їзд до країни дозволили лише гравцям і тренерському складу Південної Кореї, а також делегації ФІФА на чолі з Джанні Інфантіно. Передбачається, що це було відповіддю КНДР на відсутність ініціативи з боку Сеула на розвиток транскордонного співробітництва.

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Теги
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