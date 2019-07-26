Форвард з корейского чемпионата гениально затроллил Роналду – португалец оценил шутку и наградил наглеца

Оказывается, игроки К-Лиги одарены прекрасным чувством юмора.

Ювентус провел спарринг со сборной южнокорейской лиги. Команды устроили настоящий триллер на поле и порадовали болельщиков голепадом (3:3).

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Изюминкой матча стал второй гол игроков К-Лиги. Перед свистком на перерыв бразилький форвард Чезинья вывел корейцев вперед и отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, разведя руки после характерного прыжка.

Звездный форвард наблюдал за этой дерзостью со скамейки запасных. В перевые матча португалец подарил Чезиньи свою футболку, из чего можно сделать вывод, что троллинг удался.

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