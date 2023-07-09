По итогам прошлого сезона туринский клуб занял седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, которая гарантирует путевку в Лигу конференций. Однако Ювентус не будет выступать в третьем по значению европейском турнире.

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Как сообщает Marca, руководство туринцев договорилось с УЕФА, что не будут участвовать в европейских турнирах в следующем сезоне в обмен на то, что исполнительный орган не наложит санкции за финансовые махинации на клуб в будущем. Таким образом, Ювентус хочет гарантировать себе участие в Лиге чемпионов 2024/25, если, конечно, квалифицируется в турнир через чемпионат.

Напомним, что руководителей туринского клуба обвинили в повышении трансферной цены за игроков с целью вписаться в финансовый фэйр-плей. В Италии Ювентус был оштрафован на 10 баллов.

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