Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри подбодрил своих подопечных после игры с Аталантой

"Нужно быть реалистами и осознать, что сейчас мы заслужили место в таблице, на котором находимся. Когда мы станем реалистами, давление снизится, и мы сможем работать спокойнее, получать максимальную пользу.

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Мы мало забиваем, а потому потеряли покой, хладнокровие и цинизм возле штрафной. Но мы должны сохранять спокойствие, ведь у нас есть Дибала, Мората, Кьеза и Маккенни, которые всегда забивали", – цитирует Аллегри Calciomercato.

После 14 туров Серии А Ювентус расположился на 8-й строчке.

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