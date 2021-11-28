"Потрібно бути реалістами та усвідомити, що зараз ми заслужили місце в таблиці, на якому перебуваємо. Коли ми станемо реалістами, то тиск знизиться, і ми зможемо працювати спокійніше, отримувати максимальну користь.

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Ми мало забиваємо, а тому втратили спокій, холоднокровність та цинізм біля штрафного майданчика. Але ми повинні зберігати спокій, адже ми маємо Дибалу, Морату, К'єзу і Маккенні, які завжди забивали", – цитує Алегрі Calciomercato.

Після 14-ти турів Серії А Ювентус розташувався на 8-й сходинці.

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