Малиновский прокомментировал великую победу Аталанты над Ювентусом
27 ноября 23:15 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский доволен выступлением в матче против Ювентуса.
28’ Дуван Сапата
Украинец провел на поле 87 минут и помог бергамаскам одержать минимальную победу.
Ювентус – Аталанта – 0:1 – видео гола и обзор матча
"Какая команда! Это большая победа, ребята. Двигаемся дальше", – написал Малиновский в Instagram после встречи.
Победа позволила Аталанте набрать 28 очков и закрепиться в зоне Лиги чемпионов.
Аталанта с Малиновским обыграла Ювентус – историческая победа бергамасков закрепила ее в зоне ЛЧ
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