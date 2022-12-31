Нападающий Ливерпуля Дивок Ориджи имеет шанс сыграть у Серии А.

Ювентус направил запрос Ливерпулю о возможном трансфере Дивока Ориджи, сообщает GIFN.

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На такой шаг туринцы пошли после провала переговоров с ПСЖ по аргентинскому нападающему Мауро Икарди. Также представители Юве пытались пригласить ветерана МЮ Эдинсона Кавани, но переговоры завершились ничем.

В нынешнем сезоне АПЛ Ориджи провел всего три матча, в которых отметился двумя голами.

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