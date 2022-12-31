Представители Барселоны договорились с Альваро Моратой о деталях личного контракта 29-летнего форварда, сообщает Catalunya Ràdio.\

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До конца сезона испанец защищает цвет Ювентуса на правах аренды, но туринцы готовы отпустить нападающего в каталонский гранд. Барсе остается лишь договориться с Атлетико, владеющим правами на игрока. В переговорах с "матрасниками" Барселоне может помочь форвард Антуан Гризманн, которого Атлетико арендовал у "блаугранас".

В нынешнем сезоне Мората провел 23 матча, в которых оформил 7 голов и 3 ассиста.

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