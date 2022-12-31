Ювентус надіслав запит Ліверпулю щодо можливого трансферу Дівока Оріджі, повідомляє GIFN.

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На такий крок туринці пішли після провалу переговорів з ПСЖ щодо аргентинського нападника Мауро Ікарді. Також представники Юве намагались запросити ветерана МЮ Едінсона Кавані, але перемовини завершились нічим.

У нинішньому сезоні АПЛ Оріджі провів лише три матчі, в яких відзначився двома голами.

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