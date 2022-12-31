Ювентус зацікавився форвардом Ліверпуля
12:05 - Читать на русском
Нападник Ліверпуля Дівок Оріджі має шанс зіграти у Серії А.
Ювентус надіслав запит Ліверпулю щодо можливого трансферу Дівока Оріджі, повідомляє GIFN.
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На такий крок туринці пішли після провалу переговорів з ПСЖ щодо аргентинського нападника Мауро Ікарді. Також представники Юве намагались запросити ветерана МЮ Едінсона Кавані, але перемовини завершились нічим.
У нинішньому сезоні АПЛ Оріджі провів лише три матчі, в яких відзначився двома голами.
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