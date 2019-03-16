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Ювентус заинтересовался Канте

14:27 51 Читати українською
Ювентус заинтересовался Канте
Н'Голо Канте / фото: Reuters

Полузащитник Челси Н"голо Канте может продолжить карьеру в Италии.

Руководство "бьянконери" рассматривают возможность приобретения хавбека Челси Н'Голо Канте, утверждает Tuttosport. Переход может состояться во время летнего трансферного окна.

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По информации источника, главный тренер "синих" Маурицио Сарри готов отпустить француза. Итальянский специалист хочет сделать лидером центра поля Челси своего соотечественника Жоржинью. Отметим, Юве уже контактировал с представителями игрока.

Ранее Канте активно интересовались ПСЖ и Реал. В текущем сезоне Н'голо сыграл за лондонцев 40 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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