Ювентус – Атлетико: гол Роналду мог быть зафиксирован ошибочно – видео, которое доказывает, что мяч не пересек линию

Второй гол форварда "бьянконери" Криштиану Роналду в ворота Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов мог быть забит несправедливо.

В сети появилось видео, котрое ставит под сомнение второй гол Криштиану Роналду в ворота Атлетико в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мир футбола – твой". Роналду показал Симеоне, у кого "большие яйца", и получил послание от Джорджины в слезах

Главный арбитр встречи Бьорн Кюйперс получил извещение на часы о том, что мяч пересек линию ворот, однако появилась теория, что "кожаный" не пересек линию ворот Облака. В частности, линия была слишком тонкая, а мяч был меньше, чем стандартные размеры при видеоповторе эпизода от УЕФА.

Напомним, Ювентус по сумме двух поединков победил Атлетико 3:2 и вышел в четвертьфинал розыгрыша Лиги чемпионов. Главным героем ответного матча стал Криштиану Роналду, оформивший хет-трик.

Роналду еще до матча против Атлетико спрогнозировал камбэк Ювентуса – Эвра опубликовал переписку с португальцем