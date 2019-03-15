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Ювентус – Атлетико: гол Роналду мог быть зафиксирован ошибочно – видео, которое доказывает, что мяч не пересек линию

17:16 99 Читати українською
Ювентус – Атлетико: гол Роналду мог быть зафиксирован ошибочно – видео, которое доказывает, что мяч не пересек линию
Роналду в объятиях партнеров / ФК Ювентус

Второй гол форварда "бьянконери" Криштиану Роналду в ворота Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов мог быть забит несправедливо.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

В сети появилось видео, котрое ставит под сомнение второй гол Криштиану Роналду в ворота Атлетико в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Главный арбитр встречи Бьорн Кюйперс получил извещение на часы о том, что мяч пересек линию ворот, однако появилась теория, что "кожаный" не пересек линию ворот Облака. В частности, линия была слишком тонкая, а мяч был меньше, чем стандартные размеры при видеоповторе эпизода от УЕФА.

Напомним, Ювентус по сумме двух поединков победил Атлетико 3:2 и вышел в четвертьфинал розыгрыша Лиги чемпионов. Главным героем ответного матча стал Криштиану Роналду, оформивший хет-трик.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Лига чемпионов Ювентус - Атлетико Видеоновости
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