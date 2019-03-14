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Ювентус – Атлетико: как экс-звезда Шахтера присоединился к Роналду и поиздевался над Симеоне неприличным "жестом яйцами"

20:01 5 Читати українською
Ювентус – Атлетико: как экс-звезда Шахтера присоединился к Роналду и поиздевался над Симеоне неприличным "жестом яйцами"
Дуглас Коста и Криштиану Роналду отметились жестами в матче Ювентус – Атлетико

Дуглас Коста пропустил матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико из-за травмы, но не преминул потроллить главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Бывший вингер донецкого Шахтера и мюнхенской Баварии стал одним из нескольких игроков Ювентуса, кто ответил на не очень приличный жест, который аргентинский наставник показал в первой игре в Мадриде. Симеоне похвастался своими яйцами, признавшись, что имел в виду характер. Диего оштрафовали на 20 тысяч евро, но УЕФА не стал дисквалифицировать его.

Криштиану Роналду после решающего матча в Турине ответил своим жестом на грани фола, а его троллинг поддержали другие легионеры Юве.

"Мир футбола – твой". Роналду показал Симеоне, у кого "большие яйца", и получил послание от Джорджины в слезах

Экс-полузащитник Ливерпуля Эмре Джан сделал это еще на поле.

Примеру Роналду последовал также боснийский хавбек Миралем Пьянич.

А вот как неистовствовала трибуна с игроками Ювентуса, которые не могли принять участие в битве. Дуглас Коста, повернувшись к скамейке запасных Атлетико, продемонстрировал Симеоне свой издевательский жест. Барцальи, Куадрадо и компания присоединились к троллингу. Похоже, жест Симеоне изрядно мотивировал Ювентус на камбэк.

Симеоне прокомментировал троллинг Роналду в его адрес

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