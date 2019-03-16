Ювентус зацікавився Канте

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте може продовжити кар'єру в Італії.

Керівництво "б'янконері" розглядає можливість придбання хавбека Челсі Н'Голо Канте, стверджує Tuttosport. Перехід може відбутися під час літнього трансферного вікна.

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За інформацією джерела, головний тренер "синіх" Мауріціо Саррі готовий відпустити француза. Італійський фахівець хоче зробити лідером центра поля Челсі свого співвітчизника Жоржінью. Зазначимо, Юве вже контактував з представниками гравця.

Раніше Канте активно цікавилися ПСЖ та Реал. У поточному сезоні Н'Голо зіграв за лондонців 40 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти.

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