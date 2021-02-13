Чемпионы Италии готовят план "кражи" юной звезды каталонцев, сообщает Calciomercato.

Ювентус потерял Артура перед возвращением Лиги чемпионов

Ювентус рассматривает Фати как идеальную долговременную замену для Роналду. Контракт португальца истекает летом 2022 года, однако он вполне может покинуть Турин раньше. Фати также имеет соглашение с Барселоной до 2022-го, в котором есть пункт о продлении на два сезона. Впрочем, "бьянконери" хотят сыграть на ужасных финансовых проблемах каталонцев. Руководство Юве убеждено, что 80 млн евро могут заставить Барселону отпустить 18-летнего нападающего, хотя его клаусула значительно больше – 400 млн.

Добавим, что Фати из-за травмы сыграл лишь в 10 матчах текущего сезона – 5 голов и 4 ассиста. Статистика Роналду впечатляет – 25 матчей, 23 гола и 3 ассиста.

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