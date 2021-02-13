Чемпіони Італії готують план "крадіжки" юної зірки каталонців, повідомляє Calciomercato.

Ювентус втратив Артура перед поверненням Ліги чемпіонів

Ювентус розглядає Фаті як ідеальну довготривалу заміну для Роналду. Контракт португальця завершується влітку 2022 року, проте він цілком може покинути Турин раніше. Фаті також має угоду з Барселоною до 2022-го, в якій є пункт продовження на два сезони. Втім, "б'янконері" хочуть зіграти на жахливих фінансових проблемах каталонців. Керівництво Юве переконане, що 80 млн євро можуть змусити Барселону відпустити 18-річного нападника, хоча його клаусула значно більша – 400 млн.

Додамо, що Фаті через травму зіграв лише в 10 матчах поточного сезону – 5 голів та 4 асисти. Статистика Роналду вражає – 25 матчів, 23 голи і 3 асисти.

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