Артур на тренировке Юве сообщил медицинскому штабу о боли в правой ноге, после детального осмотра врачи диагностировали у полузащитника кальциноз межкостной перепонки, сообщает официальный сайт клуба.

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О сроках восстановления 24-летнего бразильца не сообщается, но поединок Ювентуса с Наполи 13 февраля, вероятно, состоится без травмированного хавбека.

В нынешнем сезоне Серии А Артур провел 13 матчей, в которых сумел отличиться голом. Напомним, уже 17 февраля туринцы на выезде встретятся с Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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