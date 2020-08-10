Ювентус выбирает из двух чемпионов мира, чтобы заменить Пирло в молодежной команде

Чемпионы Италии хотят сделать ставку на Андреа Барцальи, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Бывший защитник туринцев 9 месяцев был ассистентом в тренерском штабе Сарри, однако в мае решил покинуть клуб. Ювентус надеется, что возможность самостоятельно работать с молодежной командой убедит Барцальи вернуться. Если же этого не произойдет, то шанс получит другой экс-защитник "Старой синьоры" – Фабио Гроссо. 42-летний специалист в ноябре возглавил Брешию, но через месяц был уволен из-за провальных результатов.

Напомним, Барцальи и Гроссо были в составе сборной Италии, победившей на чемпионате мира 2006 года.

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