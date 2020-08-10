Ювентус обирає з двох чемпіонів світу, щоб замінити Пірло в молодіжній команді

Чемпіони Італії хочуть зробити ставку на Андреа Барцальї, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Шевченко привітав Пірло з початком тренерської роботи в Ювентусі

Колишній захисник туринців 9 місяців був асистентом у тренерському штабі Саррі, однак у травні вирішив покинути клуб. Ювентус сподівається, що можливість самостійно працювати з молодіжною командою переконає Барцальї повернутися. Якщо ж цього не станеться, то шанс отримає інший екс-захисник "Старої синьйори" – Фабіо Гроссо. 42-річний фахівець у листопаді очолив Брешію, але через місяць був звільнений через провальні результати.

Нагадаємо, Барцальї і Гроссо були у складі збірної Італії, яка перемогла на чемпіонаті світу 2006 року.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ