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Ювентус обирає з двох чемпіонів світу, щоб замінити Пірло в молодіжній команді

10:26 - Читать на русском
Ювентус обирає з двох чемпіонів світу, щоб замінити Пірло в молодіжній команді
Пірло та Барцальї / EPA

Призначення Андреа Пірло тренером першої команди змушує Ювентус шукати нового наставника для U-23.

Чемпіони Італії хочуть зробити ставку на Андреа Барцальї, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Колишній захисник туринців 9 місяців був асистентом у тренерському штабі Саррі, однак у травні вирішив покинути клуб. Ювентус сподівається, що можливість самостійно працювати з молодіжною командою переконає Барцальї повернутися. Якщо ж цього не станеться, то шанс отримає інший екс-захисник "Старої синьйори" – Фабіо Гроссо. 42-річний фахівець у листопаді очолив Брешію, але через місяць був звільнений через провальні результати.

Нагадаємо, Барцальї і Гроссо були у складі збірної Італії, яка перемогла на чемпіонаті світу 2006 року.

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Теги
Фабіо Фабіо Гроссо Ювентус Ювентус Італія Андреа Андреа Барцальї Андреа Андреа Пірло
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