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Шевченко поздравил Пирло с началом тренерской работы в Ювентусе

16:57 - Читати українською
Шевченко поздравил Пирло с началом тренерской работы в Ювентусе
Пирло, Шевченко и Буффон / AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог оставить без внимания назначение Андреа Пирло на пост наставника Ювентуса.

"Фото, которое сегодня значит многое для меня. Удачи, Андреа, в твоем первом приключении.

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С днем рождения, Пиппо Индзаги. Ты можешь праздновать после своего отличного сезона. И удачи Сандро Несте в важном матче плей-офф сегодня вечером", – поделился Шевченко в своем Instagram.

Напомним, вчера, 8 августа, Ювентус официально назначил Андреа Пирло на должность главного тренера. Кроме того, сегодня, 9 августа, празднует свой 47-й день рождения Филиппо Индзаги, а еще один легендарный одноклубник – Алессандро Неста – со своим Фрозиноне в этот же день начнет борьбу в плей-офф за путевку в Серию А. Поединок с Порденоне начнется в 22:00.

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Теги
Италия Андрей Андрей Шевченко Алессандро Алессандро Неста Филиппо Филиппо Индзаги Андреа Андреа Пирло
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