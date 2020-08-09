Шевченко поздравил Пирло с началом тренерской работы в Ювентусе

"Фото, которое сегодня значит многое для меня. Удачи, Андреа, в твоем первом приключении.

"Ну все, Пирло попал": Гаттузо в своем стиле высказался о новом тренере Ювентуса

С днем рождения, Пиппо Индзаги. Ты можешь праздновать после своего отличного сезона. И удачи Сандро Несте в важном матче плей-офф сегодня вечером", – поделился Шевченко в своем Instagram.

Напомним, вчера, 8 августа, Ювентус официально назначил Андреа Пирло на должность главного тренера. Кроме того, сегодня, 9 августа, празднует свой 47-й день рождения Филиппо Индзаги, а еще один легендарный одноклубник – Алессандро Неста – со своим Фрозиноне в этот же день начнет борьбу в плей-офф за путевку в Серию А. Поединок с Порденоне начнется в 22:00.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ