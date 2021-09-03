Ювентус вернул воспитанника – он дебютировал в Серии B и получил необычное прозвище
Бывший защитник туринского Ювентуса Паоло Де Челье вернулся в родной клуб и пополнил менеджмент итальянского гранда.
34-летний уроженец Аосты вернулся в "Старую синьору", сообщает официальный сайт клуба.
Ювентус намерен вернуть Погба следующим летом, – Tuttosport
Де Челье завершил активные выступления за океаном. Теперь он будет работать в академии туринцев. Известный по прозвищу DJ (за любовь к электронной музыке) исполнитель попал в структуру Юве в 9-летнем возрасте. За основу "бьянконери" он дебютировал в сезоне 2006/07. Тогда "Старая синьора" выступала в Серии B после скандального понижение в классе.
Всего в Ювентусе Де Челье провел 10 сезонов с перерывами на аренды в Сиене, Дженоа, Парме и Марселе. В его активе 128 матчей за туринцев во всех турнирах (2 гола) и 7 завоеванных трофеев.
"Продавши коня, я прокинувся мільярдером": божевільний власник Перуджі воював із Кальчо і запросив сина Каддафі