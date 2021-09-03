34-летний уроженец Аосты вернулся в "Старую синьору", сообщает официальный сайт клуба.

Ювентус намерен вернуть Погба следующим летом, – Tuttosport

Де Челье завершил активные выступления за океаном. Теперь он будет работать в академии туринцев. Известный по прозвищу DJ (за любовь к электронной музыке) исполнитель попал в структуру Юве в 9-летнем возрасте. За основу "бьянконери" он дебютировал в сезоне 2006/07. Тогда "Старая синьора" выступала в Серии B после скандального понижение в классе.

Всего в Ювентусе Де Челье провел 10 сезонов с перерывами на аренды в Сиене, Дженоа, Парме и Марселе. В его активе 128 матчей за туринцев во всех турнирах (2 гола) и 7 завоеванных трофеев.

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