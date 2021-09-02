Ювентус продолжает следить за ситуацией вокруг Погба и попытается подписать его летом 2022 года, информирует Tuttosport.

Роналду вернул себе 7-й номер в Манчестер Юнайтед

Руководство "старой синьоры" понимает, что совершить трансфер француза будет сложно. Его контракт с Манчестер Юнайтед истекает летом 2022 года, а одним из претендентов на хавбека является мадридский Реал. "Красные дьяволы" также намерены удержать свою звезду.

Добавим, что Поль в 3 стартовых турах АПЛ успел отметиться сразу 5 результативными передачами.

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