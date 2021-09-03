34-річний уродженець Аости повернувся до "Старої синьйори", повідомляє офіційний сайт клубу.

Ювентус має намір повернути Погба наступного літа, – Tuttosport

Де Чельє завершив активні виступи за океаном. Відтепер він працюватиме в академії туринців. Відомий за прізвиськом DJ (за любов до електронної музики) виконавець потрапив до структури Юве в 9-річному віці. За основу "б'янконері" він дебютував у сезоні 2006/07. Тоді "Стара синьйора" виступала в Серії B після скандального пониження в класі.

Загалом у Ювентусі Паоло Де Чельє провів 10 сезонів із перервами на оренди в Сієні, Дженоа, Пармі та Марсель. У його активі 128 матчів за туринців у всіх турнірах (2 голи) та 7 завойованих трофеїв.

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