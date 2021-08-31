Форвард Эвертона Мойзе Кин продолжит карьеру в Ювентусе, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Ювентус официально сообщил сумму трансфера Роналду в Манчестер Юнайтед – туринцы понесли убытки

21-летний нападающий будет выступать за "Старую синьору" на правах аренды. Детали сделки не сообщаются, однако по информации СМИ "бьянконери" смогут выкупить своего воспитанника за 25 млн евро.

Напомним, прошлый сезон Кин также провел в аренде в ПСЖ. Его контракт с Эвертоном действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро. Ювентус после 2-х туров занимает в турнирной таблице Серии А тринадцатую строчку.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Мбаппе все еще хочет в Реал, Ювентус нашел замену Роналду – LIVE