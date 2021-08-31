Туринці оголосили про ще один гучний трансфер – команду підсилить старий зайомий Мойзе Кін.

Форвард Евертона Мойзе Кін продовжить кар'єру в Ювентусі, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

Ювентус офіційно повідомив суму трансферу Роналду в Манчестер Юнайтед – туринці зазнали збитків

21-річний нападник виступатиме за "Стару синьйору" на правах оренди. Деталі угоди не повідомляються, однак за інформацією ЗМІ "б'янконері" зможуть викупити свого вихованця за 25 млн євро.

Нагадаємо, минулий сезон Кін також провів в оренді в ПСЖ. Його контракт з Евертоном діє до 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро. Ювентус після 2-х турів посідає у турнірній таблиці Серії А тринадцяту сходинку.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Мбаппе все ще хоче в Реал, Ювентус шукає заміну Роналду – LIVE