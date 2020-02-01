Болонья на последних минутах вырвала победу у Брешии: 22-й тур Серии А, суббота

В 22-м туре Серии А в субботу состоялось три матча. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 22-й тур

Болонья – Брешия – 2:1

Голы: Орсолини, 43, Бани, 89 – Торрегросса, 36 (пен.)

Кальяри – Парма – начало матча в 19:00

Сассуоло – Рома – начало матча в 21:45

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Очередной тур итальянского первенства в субботу открывали Болонья и Брешия. К середине тайма ни одна из команд не создала более-менее опасного момента. Наконец, на 34-й минуте Ибрагима Мбайе нарушил правила в своей штрафной, выполнив опасный подкат, и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Эрнесто Торрегросса легко переиграл голкипера, пробив в противоположный от него угол. Худшая команда Серии А повела в счете.

Несколько шокированные хозяева пришли в себя до конца матча и смогли забить гол в раздевалку. Ибрагима Мбайе получил навесную передачу на правый угол вратарской и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на Рикардо Орсолини. Тот, приняв мяч, развернулся и мгновенно пробил в дальний угол ворот.

После перерыва Болонья создала минимум четыре стопроцентных момента, однако голкипер гостей Йессе Йоронен играл самоотверженно, а еще один раз выстрел Андреаса Ольсена приняла на себя перекладина. Наконец, на предпоследней минуте Маттиа Бани воспользовался ошибкой защитников в своей штрафной и принес "красно-синим" победу.

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