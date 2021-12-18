Италия, Серия А, 18-й тур

Болонья – Ювентус – 0:2

Голы: Мората, 6, Куадрадо, 69

Кальяри – Удинезе – начало матча в 21:45

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Болонья в первом тайме с Ювентусом даже несколько превалировала соперника, однако пропустила от Мораты еще в начале встречи и отыграться до перерыва не смогла. Хотя как минимум у Сванберга был практически стопроцентный момент, однако он пробил в милиметрах от стойки.

После отдыха болонцы прижали "Старую синьору" на ее половине поля и в воздухе запахло жареным. Защитники туринцев буквально штабелями стелились под удары соперника, спасая ворота Щенсны. На 65-й минуте сам поляк стал героем эпизода, когда не позволил Домингесу попасть в щель между ним и стойкой. Гости отбиваясь усыпили бдительность соперника и в середине второй сорокапятиминутки убежали в стремительную контратаку: Мората с глубины поля нашел Рабьо на левом фланге, тот отдал налево на Куадрадо, Хуан обыгрался с Альваро и решил разрядить свою пушку. Благодаря рикошету получилось точно. "Бьянконери" на классе довели матч до победы и поднялись на шестую строчку турнирной таблицы Серии А.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ