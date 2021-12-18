Італія, Серія А, 18-й тур

Болонья – Ювентус – 0:2

Голи: Мората, 6, Куадрадо, 69

Кальярі – Удінезе – початок матчу о 21:45

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Болонья у першому таймі з Ювентусом навіть дещо переважала суперника, однак пропустила від Морати ще на початку зустрічі і відігратись до перерви не змогла. Хоча як мінімум Сванберг мав практично стовідсотковий момент, однак пробив впритул зі стійкою.

Після відпочинку болонці притисли "Стару синьйору" на її половині поля і у повітрі запахло смаженим. Захисники туринців буквально штабелями стелились під удари суперника, рятуючи ворота Щенсни. На 65-й хвилині вже сам поляк став героєм епізоду, коли не дозволив Домінгесу влучити у шпарину між ним і стійкою. Гості відбиваючись приспали пильність суперника і в середині другої сорокап'ятихвилинки втекли у стрімку контратаку: Мората з глибини поля знайшов Рабйо на лівому фланзі, той віддав наліво на Куадрадо, Хуан обігрався з Альваро і вирішив розрядити свою гармату. Завдяки рикошету виявилось влучно. "Б'янконері" на класі довели матч до перемоги і піднялись на шосту сходинку турнірної таблиці Серії А.

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