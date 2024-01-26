Кальяри и Торино открывали программу 22-го тура Серии А. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Кальяри проводил первый матч после смерти лучшего бомбардира в своей истории – Луиджи Ривы. Понятно, что перед стартовым свистком устроили минуту молчания, а трибуны Сант'Элии надеялись на достойные проводы легенды.

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Первый тайм жестко перечеркнул ожидания хозяев. Торино ошарашил островитян голами Сапаты и Риччи – 0:2.

Уже в перерыве Клаудио Раньери провел 2 замены, выпустив Паволетти и Виолу. Второй "джокер" принес пользу ближе к финальному свистку. Виола отыграл опекуна корпусом и фактически вслепую закрутил в дальнюю девятку.

Что-то большее островяне не создали. Победа позволила Торино закрепиться на десятой строчке, оторвавшись от Дженоа Руслана Малиновского на 5 очков. Верона и Эмполи Виктора Коваленко до конца тура могут опустить Кальяри в зону вылета.

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