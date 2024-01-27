У команд абсолютно різні завдання. Ювентус – єдиний реальний конкурент Інтера в боротьбі за чемпіонство. Водночас Емполі мріє про збереження місця в еліті, наразі посідаючи передостаннє місце. Віктор Коваленко досі лікується і не може допомогти команді на полі. Зате в тосканців тепер є Давіде Нікола – можливо, найкращий фахівець з порятунку безнадійних колективів.

Аталанта піднялася в зону ЛЧ завдяки перемозі над Удінезе – ренесанс зіркового гравця, який провалився в Мілані

Емполі – один із тих суперників, який регулярно дошкуляє Ювентусу, вигравши два з останніх п'яти очних матчів. Сьогодні туринців підставив Арек Мілік. Поляк вже на 18-й хвилині отримав пряму червону картку за грубий фол. Це визначило перебіг першого тайму, упродовж якого моментів майже не було.

Зате після перерви було значно цікавіше. На 50-й хвилині Душан Влаховіч відкрив рахунок після подачі з кутового. Це шостий гол серба у січні. Стільки ж він забив за решту нинішнього сезону. Здавалося, Ювентус отримав комфортні умови, адже дуже майстерно вміє сушити гру. Однак Давіде Нікола перебудував команду, зробивши подвійну заміну. Одна з них спрацювала. Томазо Бальданці розкішним ударом з-за меж штрафного відновив рівновагу.

Кальярі програв Торіно і не зміг вшанувати Ріву – неприємна новина для Маліновського, хороша для Коваленка

Останні 20 хвилин матчу була гра на зустрічних курсах. Моменти регулярно виникали біля обох воріт, але захисники були трішки успішнішими, ніж гравці атаки. Тож фінальний свисток зафіксував нічию. Ювентус поки перший, але подарував Інтеру хороший шанс, адже "нерадзуррі" мають два матчі в запасі. Вже через тиждень лідери зіграють між собою.

Що стосується Емполі, то команда наблизилася до того, аби вибратися із зони вильоту (потрібно ще хоч одне очко). Давіде Нікола наразі виправдовує своє реноме. З ним тосканці обіграли Монцу й розписали нічию з Ювентусом.