Кубок Италии 2021/22, 1/4 финала

Ювентус – Сассуоло – 2:1

Голы: Дибала, 3, Влахович, 88 – Траоре, 24

Юве уверенно чувствовал себя при собственных болельщиках, что подтвердил скорый гол. Удар Маккенни был заблокирован, мяч улетел к Дибале и он не промахнулся. Благодаря уже 112-му точному выстрелу Пауло вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "бьянконери".

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Cассуоло на удивление быстро пришел в себя. Это на 24 минуте Хамед Траоре из угла штрафной после обыграша со Скамаккой закрутил сферу в дальний угол. Без шансов для Маттиа Перина! Больше чего-нибудь интересного в первом тайме не случилось.

Вторая 45-минутка могла стать бенефисом Ювентуса, если бы на воротах Сассуоло не фейерил 40-летний Джанлука Пеголо. Он спасал после ударов разной сложности от Маккенни, Влаховича, Мораты, Дибалы, Рабьо и не только. Справедливости ради стоит заметить, что кипера минимум дважды подстраховывал каркас ворот, но его мастерства это не умаляет. Но Пеголо все же пропустил. Душан Влахович прошел по правому флангу, сместился в центр и пробил. Мяч с рикошетом залетел в ворота. 2:1!

Теперь стали известны две полуфинальные пары Кубка Италии сезона 2021/22. Ювентус сыграет с Фиорентиной , а Милан – с Интером в двухматчевом противостоянии. Поединки запланированы на начало марта и середину апреля.