Фанаты Ювентуса скандировали фамилию Дибалы во время матча Кубка Италии – у них единственная просьба
Поклонники "Старой синьоры" используют любой шанс докричаться до Пауло Дибалы, капитана их команды.
Аргентинский форвард быстро открыл счет в четвертьфинале Кубка Италии против Сассуоло и побежал праздновать к сектору с болельщиками.
Ювентус подыскал две альтернативы Дибале
Поклонники "Старой синьоры" сразу же начали скандировать фамилию Пауло с призывом: "Дибала, оставайся с нами". Четкий месседж от фанатов, ведь контракт капитана с Ювентусом завершается летом, а относительно нового стороны не могут найти общий язык.
Соблазн подписать на правах свободного агента 28-летнюю звезду есть сразу у нескольких грандов – Ливерпуля, Интера, ПСЖ, Манчестер Сити и Тоттенхэма. Футболку Юве Пауло Дибала одевает с 2015 года.
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