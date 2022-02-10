Поклонники "Старой синьоры" используют любой шанс докричаться до Пауло Дибалы, капитана их команды.

Аргентинский форвард быстро открыл счет в четвертьфинале Кубка Италии против Сассуоло и побежал праздновать к сектору с болельщиками.

Ювентус подыскал две альтернативы Дибале

Поклонники "Старой синьоры" сразу же начали скандировать фамилию Пауло с призывом: "Дибала, оставайся с нами". Четкий месседж от фанатов, ведь контракт капитана с Ювентусом завершается летом, а относительно нового стороны не могут найти общий язык.

Соблазн подписать на правах свободного агента 28-летнюю звезду есть сразу у нескольких грандов – Ливерпуля, Интера, ПСЖ, Манчестер Сити и Тоттенхэма. Футболку Юве Пауло Дибала одевает с 2015 года.