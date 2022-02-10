Аталанта вылетела из Кубка Италии на стадии четвертьфинала после поражения от Фиорентины (2:3). Обзор матча и игры Руслана Малиновского читайте на "Футбол24".

Малиновский в тени Бога

Руслан Малиновский пропустил три игры Аталанты, но на выходных вернулся в стартовый состав. Украинец солидно выглядел, однако команда сенсационно уступила Кальяри. Сегодня Руслан снова вышел с первых минут. У Гасперини кадровый голод в атаке – рядом с Мали вышли Пашалич и Бога.

Новичок Аталанты затмил Малиновского. Руслан активно работал без мяча, прессинговал, находился в постоянном движении, но эффективности ему не хватало. Два прохода, неточный удар из офсайда и поперечный пас, после которого партнеры создали супершанс. Он не был на первых ролях, как в воскресенье, а подыгрывал.

В основном – Бога. А вот Жереми выглядел очень мобильным и креативным. Разгонял атаки, выводил партнеров на удары, сам попал в штангу. Во втором тайме Бога подхватил мяч в центре поля, проскочил двух оппонентов, залетел в штрафную и элегантно положил мяч в сетку!

Малиновского сняли на 74-й минуте. После полного матча в воскресенье сегодня Руслану тяжело было доиграть до финального свистка. Украинца можно похвалить за хороший дриблинг (5 обыгрышей) и высокую успешность дуэлей (70%). Оценка от SofaScore – 6.9.

Драма с неожиданной развязкой

Аталанта провалила старт встречи. 0:5 по ударам в первые 10 минут. Фиорентина лучше вошла в игру, действовала более агрессивно и использовала против бергамасков их же оружие – высокий персональный прессинг. Преимущество гостей быстро конвертировалось в гол. Гонсалес заработал пенальти, а Пйонтек реализовал 11-метровый.

Ближе к середине тайма Аталанта выровняла игру. Благодаря подключениям Дзаппакосты активно заработал левый фланг. Обороняться ему с рабочей правой было тяжело, но в атаке это открывает дополнительные варианты. Именно права Дзаппакосты сравняла счет шикарным ударом в дальнюю "девятку".

Первый тайм завершался атаками Фиорентины – хорошие моменты имел Гонсалес. Второй тайм тоже – мог забивать Пйонтек. Но потом гениальностью сверкнул Бога и вывел Аталанту вперед. "Фиалки" снова зажали Аталанту в обороне и заработали еще один пенальти. Пйонтек со второй попытки пробил Муссо.

Сравняв счет, Фиорентина сбавила обороты, а хозяева наоборот пошли вырывать победу. Помогли замены – Гасперини выпустил Пессину и Муриеля. Оба остро пробивали, не хватило совсем немного. Аталанта завершала матч в большинстве, когда Куарта получил вторую желтую.

В компенсированное время случилась удивительная развязка. Фиорентина заработала штрафной, после которого Миленкович пальнул издалека на удачу. Голкипер даже не дернулся, а мяч залетел в угол! Аталанта пропускает третий и драматически вылетает из Кубка Италии. Фиорентина в полуфинале сыграет с победителем пары Ювентус – Сассуоло.

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