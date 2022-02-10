Кубок Італії 2021/22, 1/4 фіналу

Ювентус – Сассуоло – 2:1

Голи: Дибала, 3, Влаховіч, 88– Траоре, 24

Юве впевнено почувався при власних вболівальниках, що підтвердив швидкий гол. Удар Маккенні був заблокований, м'яч відлетів до Дибали і він не схибив. Завдяки вже 112-му влучному пострілу Пауло увійшов у 10-ку найкращих бомбардирів в історії "б'янконері".

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Cассуоло на диво швидко оговтався. Це на 24 хвилині Хамед Траоре з кута штрафного після обіграшу зі Скамаккою закрутив сферу у дальній кут. Без шансів для Маттіа Періна! Більше чогось цікавого у першому таймі не трапилось.

Друга 45-хвилинка могла стати бенефісом Ювентуса, якби на воротах Сассуоло не феєрив 40-річний Джанлука Пеголо. Він рятував після ударів різної складності від Маккенні, Влаховіча, Морати, Дибали, Рабйо і не лише. Заради справедливості варто зауважити, що кіпера мінімум двічі підстрахував каркас воріт, але його майстерності це не применшує. Пеголо все ж пропустив. Душан Влаховіч пройшов правим флангом, змістився в центр і пробив. М'яч із рикошетом залетів у ворота. 2:1!

Тепер стали відомі дві півфінальні пари Кубка Італії сезону 2021/22. Ювентус зіграє з Фіорентиною, а Мілан – з Інтером у двоматчевому протистоянні. Поєдинки заплановані на початок березня і середину квітня.

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