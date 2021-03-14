Уже в следующем сезоне атака туринского Ювентуса может кардинально измениться.

Все громче звучат разговоры о будущем прощании с Криштиану Роналду, но португалец может уйти не один, сообщает Calcio Mercato.

Ювентус готов продать Роналду за смешную сумму

По информации издания, Ювентус готов продать Пауло Дибалу. Сделать это заставляет сложная ситуация с финансами. Дело в том, что продажа Роналду не принесет большой прибыли, тогда как аргентинец – самый дорогой актив команды.

Приоритетным вариантом для Ювентуса остается сценарий, когда Дибалу обменяют на форварда ПСЖ Мауро Икарди. Вместе с тем не исключено, что подобное туринцы попытаются организовать также с Барселоной. Тогда в Италию переедет Антуан Гризманн.

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