Вже у наступному сезоні атака туринського Ювентуса може кардинально змінитися.

Все гучніше звучать розмови про майбутнє прощання з Кріштіану Роналду, але португалець може піти не сам, повідомляє Calcio Mercato.

Ювентус готовий продати Роналду за смішну суму

За інформацією видання, Ювентус готовий продати Пауло Дибало. Зробити це змушує складна ситуація з фінансами. Річ у тому, що продаж Роналду не принесе великих прибутків, тоді як аргентинець – найдорожчий актив команди.

Пріоритетним варіантом для Ювентуса залишається сценарій, коли Дибалу обміняють на форварда ПСЖ Мауро Ікарді. Водночас не виключено, що подібне туринці спробують організувати вже з Барселоною. Тоді до Італії переїде Антуан Грізманн.

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