Роналду перешел в Ювентус в июле 2018 года из мадридского Реала. С тех пор португалец по два раза выигрывал Серию А и Суперкубок Италии, но команда трижды вылетала из Лиги чемпионов на ранних стадиях плей-офф.

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В клубе считают неоправданными затраты на контракт Криштиану, а сам футболист разочарован в проекте. Поэтому стороны готовы прекратить сотрудничество уже следующим летом. Роналду вроде даже готов вернуться в Реал.

В свою очередь, Ювентус, который три года назад заплатил за Роналду более 100 млн евро, теперь готов продать звездного форварда за смехотворные 29 млн, сообщает Marca со ссылкой на Corriere dello Sport. Однако будущему работодателю придется удовлетворить запросы футболиста, которые превышают 30 млн евро за сезон.

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