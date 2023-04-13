Ювентус приймав лісабонський Спортінг (1:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи 2022/23. Рахунок і огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Спортінг на попередній стадії ЛЄ створив сенсацію, вибивши Арсенал у серії післяматчевих пенальті. Ювентус без особливих проблем пройшов Фрайбург – для туринців потенційна перемога в Лізі Європи є додатковою опцією потрапляння в ЛЧ. У Серії А після позбавлення 15-ти очок "Стара синьйора" випала з топ-4, але ще зберігає певні шанси наздогнати конкурентів у чемпіонаті.

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Підопічні Аллегрі могли забивати вже в дебюті. Ді Марія знайшов К'єзу, однак удар чемпіона Європи парирував Антоніо Адан. А потім настав час Спортінга, який кілька разів класно виходив в атаку. Моріта не влучив у ворота з хорошої позиції, Бремер виніс м'яч практично з лінії воріт, а ще туринську команду рятував Щенсни, який наприкінці тайму серйозно усіх налякав.

Незадовго до перерви Аллегрі змушений був міняти Войцеха. Замість основного кіпера "б'янконері", якому раптово стало погано, вийшов Маттія Перін. Щенсни на рівному місці присів і схопився за груди в ділянці серця. Одразу згадався Крістіан Еріксен, але польський воротар хоча б сам залишив поле. Пізніше з'явилася втішна інформація, що з кіпером начебто все добре.

Обмаль гостроти від Юве, активність флангів Спортінга та інцидент зі Щенсни – головні підсумки першого тайму. Голів, зрозуміло, не було.

Emotional Szczesny off for Juventus. pic.twitter.com/7PO1llMmhZ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 13, 2023

По перерві сценарій гри не змінився. Спортінг атакував, заробляв стандарти, але Перін серйозно у гру не вступав. Як і Антоніо Адан – Ювентус біля чужих воріт був вкрай інтертним. Але це не завадило господарям використати свій рідкісний шанс. На 73-й хвилині Адан помилився на виході, Коатес врятував після удару Влаховіча, але Федеріко Гатті був першим на добиванні та заніс м'яч у сітку буквально з метра. Дебютний гол захисника за Юве.

На останні хвилини вийшов навіть Поль Погба, який стабільно прописався в лазареті туринців. Але така поява вже нічого не змінила. Голів у столиці П'ємонту більше не було. Один мав бути, якби не Перін. Кіпер дивовижним чином потягнув два удари фактично впритул!

1:0 – Спортінг попсував нерви супернику і міг навіть виграти, проте команда Аморіма зберігає непогані шанси на півфінал. Матч-відповідь у Лісабоні відбудеться за тиждень, 20 квітня.

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