Ювентус – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем переміг Ювентус у матчі Міжнародного кубку чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Тоттенхем на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів. Товариський турнір, Сінгапур

Ювентус – Тоттенхем – 2:3

Голи: Ігуаїн, 56, Роналду, 60 – Ламела, 31, Лукас, 65, Кейн, 90+3

Тоттенхем у непростому матчі переграв Ювентус. Рахунок відкрив Ламела, однак по перерві туринці не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед завдяки голам Ігуаїна та Роналду.

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Моура на 65-ій хвилині зрівняв рахунок. А перемогу в матчі приніс Кейн у компенсований час, забивши ударом з центра поля.