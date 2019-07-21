toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО ГАРЕТ БЕЙЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Ювентус – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу

17:21 390 Читать на русском
Ювентус – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Ювентус – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем переміг Ювентус у матчі Міжнародного кубку чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Тоттенхем на "Футбол 24".

Товариські матчі
Ювентус
2
2 : 3
3
Тоттенхем
14:30 21:07:2019
завершено
 

Міжнародний кубок чемпіонів. Товариський турнір, Сінгапур

Ювентус – Тоттенхем – 2:3

Голи: Ігуаїн, 56, Роналду, 60 – Ламела, 31, Лукас, 65, Кейн, 90+3

Тоттенхем у непростому матчі переграв Ювентус. Рахунок відкрив Ламела, однак по перерві туринці не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед завдяки голам Ігуаїна та Роналду.

Ювентус – Тоттенхем: Роналду забиває, Де Лігт, Ндомбеле і Рабйо дебютують, а вcе вирішує гол з центр поля Кейна

Моура на 65-ій хвилині зрівняв рахунок. А перемогу в матчі приніс Кейн у компенсований час, забивши ударом з центра поля.

blog_ava
"Зідан – це ганьба", – агент Бейла жорстко наїхав на тренера через імовірний трансфер валлійця
13:03
2048
Теги
Товариські матчі Відеоновини Ювентус Ювентус Світ Тоттенхем Тоттенхем Ювентус - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
53
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук