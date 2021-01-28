Марли Аке стал игроком Ювентуса на полноценной основе, сообщает Twitter клуба. 20-летний талант поставил свою подпись на контракте, срок которого рассчитан на 5 лет.

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За вингера туринцы вынуждены будут выплатить 8 млн евро в течение 3 лет. За аналогичную сумму во Францию ​​отправился 18-летний воспитанник Юве Франко Тонгья. Он теперь будет защищать цвета Марселя.

Заметим, что новичок "Старой синьоры" уже имеет опыт выступлений во взрослом футболе. Аке провел 9 матчей в Лиге 1 и 4 в ЛЧ. Правда, в Юве свой путь он будет начинать с команды U-23.

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