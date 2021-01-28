Туринский клуб, похоже, определился с трансферной целью на летнее межсезонье. Ею стал Хуссем Ауар.

Ауар попал на радары Ювентуса, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. "Старая синьора" серьезно настроена начать переговоры по трансферу звезды Лиона.

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Переход может состояться летом 2021 года. Правда, туринцами будет непросто, ведь Микель Артета, наставник Арсенала, тоже хочет усилиться хавбеком. "Канониры" уже делали запросы по футболиста осенью, но – безрезультатно.

К слову, Хуссем Ауар является воспитанником Лиона. В текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей, в которых отметился тремя голами и столькими же ассистами. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего француза в 50 млн евро.

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