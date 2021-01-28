Марлі Аке став гравцем Ювентуса на повноцінній основі, повідомляє Twitter клубу. 20-річний талант поставив свій підпис на контракті, термін якого розрахований на 5 років.

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За вінгера туринці змушені будуть виплатити 8 мільйонів євро протягом 3 років. За аналогічну суму у Францію вирушив 18-річний вихованець Юве Франко Тонг'я. Він відтепер захищатиме кольори Марселя.

Зауважимо, що новачок "Старої синьйори" вже має досвід виступів у дорослому футболі. Аке провів 9 матчів у Лізі 1 та 4 в ЛЧ. Щоправда, у Юве свій шлях він розпочинатиме з команди U-23.

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