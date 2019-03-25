Ювентус составит конкуренцию Реалу в борьбе за Погба – агент игрока склоняется к туринцам

Хавбек Манчестер Юнайтед Погба может вернуться в Ювентус.

Руководство Ювентуса намерено переманить лидера МЮ Поля Погба, сообщает авторитетное издание AS.

Погба хочет играть за Реал, – Marca

На трансфер француза в лагерь действующего чемпиона Италии могут повлиять хорошие отношения между агентом игрока Мино Райолой и боссами туринского клуба. Стоит отметить, что полузащитник ранее уже защищал цвета "Старой синьоры".

На Поля также претендует Реал, который после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик мадрицив планирует весомую перестройку команды.

Действующий контракт француза с Манчестер Юнайтед действует до 30 июня 2021 и имеет опцию продления еще на один сезон. В текущем сезоне АПЛ Погба провел 27 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 9-ю ассистами.

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