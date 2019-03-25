toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

Ювентус составит конкуренцию Реалу в борьбе за Погба – агент игрока склоняется к туринцам

18:47 10 Читати українською
Ювентус составит конкуренцию Реалу в борьбе за Погба – агент игрока склоняется к туринцам
Поль Погба / Фото Daily Express

Хавбек Манчестер Юнайтед Погба может вернуться в Ювентус.

Руководство Ювентуса намерено переманить лидера МЮ Поля Погба, сообщает авторитетное издание AS.

Погба хочет играть за Реал, – Marca

На трансфер француза в лагерь действующего чемпиона Италии могут повлиять хорошие отношения между агентом игрока Мино Райолой и боссами туринского клуба. Стоит отметить, что полузащитник ранее уже защищал цвета "Старой синьоры".

На Поля также претендует Реал, который после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик мадрицив планирует весомую перестройку команды.

Действующий контракт француза с Манчестер Юнайтед действует до 30 июня 2021 и имеет опцию продления еще на один сезон. В текущем сезоне АПЛ Погба провел 27 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 9-ю ассистами.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець

Теги
Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Трансферы Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
49
мин
Люксембург
21:45
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук