Погба хочет играть за Реал, – Marca

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба желает перейти в Реал.

Поль Погба и Мино Райола ищут варианты французу для продолжения карьеры. По информации Marca, хавбек считает для себя идеальным вариантом переход в мадридский Реал.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

После возвращения Зинедина Зидана "бланкос" планируют массовую перестройку и создание третьего поколения "галактикос".

Несмотря на отставку Жозе Моуринью футболист не планирует дальше выступать в составе Манчестер Юнайтед, хотя успел похвалить временного наставника Уле Гуннара Сульшера.