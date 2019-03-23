toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Погба хочет играть за Реал, – Marca

19:15 67 Читати українською
Погба хочет играть за Реал, – Marca
Поль Погба / BBC Sport

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба желает перейти в Реал.

Поль Погба и Мино Райола ищут варианты французу для продолжения карьеры. По информации Marca, хавбек считает для себя идеальным вариантом переход в мадридский Реал.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

После возвращения Зинедина Зидана "бланкос" планируют массовую перестройку и создание третьего поколения "галактикос".

Несмотря на отставку Жозе Моуринью футболист не планирует дальше выступать в составе Манчестер Юнайтед, хотя успел похвалить временного наставника Уле Гуннара Сульшера.

Теги
Испания Трансферы Чемпионата Англии Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
20
мин
Испания
21:45
Норвегия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук