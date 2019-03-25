Ювентус складе конкуренцію Реалу в боротьбі за Погба – агент гравця прихильний до туринців

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутись в Ювентус.

Керівництво Ювентуса має намір переманити лідера МЮ Поля Погба, повідомляє авторитетне видання AS.

Погба хоче грати за Реал, – Marca

На трансфер француза в табір чинного чемпіона Італії можуть вплинути хороші стосунки між агентом гравця Міно Райолою та босами туринського клубу. Варто відзначити, що півзахисник раніше вже захищав кольори "Старої синьйори".

На Поля також претендує Реал, який після повернення Зінедіна Зідана на тренерський місток мадриців планує вагому перебудову команди.

Чинний контракт француза з Манчестер Юнайтед діє до 30 червня 2021 року і має опцію продовження ще на один сезон. В поточному сезоні АПЛ Погба провів 27 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 9-ма асистами.

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