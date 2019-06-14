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Ювентус согласовал с Челси переход Сарри – Лэмпард заменит итальянца в Лондоне

08:28 105 Читати українською
Ювентус согласовал с Челси переход Сарри – Лэмпард заменит итальянца в Лондоне
Маурицио Сарри / ФК Челси

Наставник Челси Маурицио Сарри возглавит Ювентус. В то же время главным тренером лондонцев станет их легенда Фрэнк Лэмпард.

Ювентус и Челси согласовали размер компенсации за Маурицио Сарри. Туринцы заплатят лондонцам 3,5 млн евро отступных, хотя изначально речь шла о 6 млн. Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи уже находится в Лондоне с целью закрытия последних деталей сделки, сообщает Sky Sport Italia.

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Официально об уходе 60-летнего итальянца из Челси может быть объявлено уже сегодня. После этого Сарри сможет подписать контракт с Ювентусом – ожидается, что это будет соглашение на 3 года. В Турине Маурицио заменит Массимилиано Аллегри, который покинул Ювентус по окончании сезона 2018/19.

В свою очередь лондонцы уже определились с заменой Сарри – новым тренером "аристократов" станет Фрэнк Лэмпард, который в сезоне 2018/19 не смог вывести Дерби Каунти в АПЛ.

Сарри возглавил Челси летом 2018 года и выиграл с командой Лигу Европы.

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