Ювентус узгодив із Челсі перехід Саррі – Лемпард замінить італійця в Лондоні

Наставник Челсі Мауріціо Саррі очолить Ювентус. Натомість головним тренером лондонців стане їхня легенда Френк Лемпард.

Ювентус та Челсі узгодили розмір компенсації за Мауріціо Саррі. Туринці заплатять лондонцям 3,5 млн євро відступних, хоча спочатку мова йшла про 6 млн. Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі вже перебуває у Лондоні з метою закриття останніх деталей угоди, повідомляє Sky Sport Italia.

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Офіційно про відхід 60-річного італійця з Челсі може бути оголошено вже сьогодні. Після цього Саррі зможе підписати контракт з Ювентусом – очікується, що це буде угода на 3 роки. В Турині Мауріціо замінить Массіміліано Аллегрі, який покинув Ювентус по завершенні сезону 2018/19.

У свою чергу лондонці вже визначились із заміною Саррі – новим тренером "аристократів" стане Френк Лемпард, який у сезоні 2018/19 не зміг вивести Дербі Каунті в АПЛ.

Саррі очолив Челсі влітку 2018 року та виграв з командою Лігу Європи.

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