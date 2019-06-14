toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20

Ювентус узгодив із Челсі перехід Саррі – Лемпард замінить італійця в Лондоні

08:26 838 Читать на русском
Ювентус узгодив із Челсі перехід Саррі – Лемпард замінить італійця в Лондоні
Мауріціо Саррі / ФК Челсі

Наставник Челсі Мауріціо Саррі очолить Ювентус. Натомість головним тренером лондонців стане їхня легенда Френк Лемпард.

Ювентус та Челсі узгодили розмір компенсації за Мауріціо Саррі. Туринці заплатять лондонцям 3,5 млн євро відступних, хоча спочатку мова йшла про 6 млн. Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі вже перебуває у Лондоні з метою закриття останніх деталей угоди, повідомляє Sky Sport Italia.

Акціонер Челсі практично підтвердив відхід Саррі з посади головного тренера

Офіційно про відхід 60-річного італійця з Челсі може бути оголошено вже сьогодні. Після цього Саррі зможе підписати контракт з Ювентусом – очікується, що це буде угода на 3 роки. В Турині Мауріціо замінить Массіміліано Аллегрі, який покинув Ювентус по завершенні сезону 2018/19.

У свою чергу лондонці вже визначились із заміною Саррі – новим тренером "аристократів" стане Френк Лемпард, який у сезоні 2018/19 не зміг вивести Дербі Каунті в АПЛ.

Саррі очолив Челсі влітку 2018 року та виграв з командою Лігу Європи.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

blog_ava
Рибка: Взагалі не засмутився, коли йшов із Динамо
08:50
863
Теги
Головне Трансфери Трансфери Челсі Трансфери Ювентуса Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Дербі Каунті Дербі Каунті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
23
хв
Бразилія
03:30
Болівія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук